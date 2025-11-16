Вибухи пролунали в російському Орлі: під атакою місцева ТЕЦ (відео)

В російському місті Орел ввечері 16 листопада пролунало багато вибухів. Мішенню могла стати місцева теплоелектроцентраль (ТЕЦ), росіяни скаржаться на атаку ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема ввечері місцеві канали повідомили про "небезпеку ударних дронів" з боку Брянської області. Згодом мешканці російського міста почули сильні вибухи та повідомили про пожежу в районі ТЕЦ.
Росіяни брешуть, що нібито "збили" шість ударних дронів над Орлом, на місці працюють "оперативні служби". Місцева влада поки що не коментувала наслідки прильотів по місту. В мережі вже з'явилися фото та відео пожежі, яка виникла після влучання дрона.
Зазначимо, що до цього 13 листопада мешканці міста Орел скаржилися, що лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео, які викладали у мережі, потрапили уламки, які падали з неба.
До цього невідомі дрони атакували Орел в ніч на 5 листопада. Місцевий губернатор повідомив, що нібито було знищено українські дрони. А в ніч на 31 жовтня Орловську ТЕЦ атакували українські ракети.
Інформацію змушений був визнати навіть губернатор Орловської області - проте спочатку він брехав, що нібито впали "уламки дрона", а пожеж не було (хоча численні відео свідчили про інше). А пізніше Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ. Для атаки використовувалися "Нептуни".