Взрывы прогремели в российском Орле: под атакой местная ТЭЦ (видео)

Отметим, что до этого 13 ноября жители города Орел жаловались, что раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео, которые выкладывали в сети, попали обломки, которые падали с неба.

До этого неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 5 ноября. Местный губернатор сообщил, что якобы были уничтожены украинские дроны. А в ночь на 31 октября Орловскую ТЭЦ атаковали украинские ракеты.

Информацию вынужден был признать даже губернатор Орловской области - однако сначала он врал, что якобы упали "обломки дрона", а пожаров не было (хотя многочисленные видео свидетельствовали о другом). А позже Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны".