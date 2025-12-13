Вибухи в Одесі та Кропивницькому: Одеський регіон, ймовірно, вперше атаковано "Кинджалами"

В Одесі вже вкотре за останню добу прогримів вибух після того, як росіяни знову підняли в небо МіГ-31К, носій аеробалістичних ракет "Кинджал", про що сповіщали в Повітряних силах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Для Одеси це, ймовірно, перша атака "Кинджалами" з травня 2022 року.
Швидкісні цілі були зафіксовані на Полтавщині та на Миколаївщині - курсом на Одещину.
Також, знову ж таки повторно, повідомлялось про вибух у Подільську, що в Одеській області. Суспільне повідомило про вибух о 2:38.
Відомо також про вибухи у Кропивницькому, які теж пролунали після масштабної тривоги по всій території України на фоні зліта МіГ-31К.
Зазначимо, росіяни почали тероризувати Одесу ще з 12 грудня. Спочатку на Одещині були вражені порти, а саме судна в портах, зокрема, турецьке судно, на що одразу відреагували в МЗС країни.
Потім ввечері 12 грудня РФ завдала повторного удару по порту на Одещині, а далі - дронові атаки і вибухи на їх тлі. Однак агресор не обмежився цим і далі в місті почали лунати вибухи після загрози ракет - Росія підняла в небо МІГ - носій аеробалістики, також повідомлялось про загрозу крилатих ракет по всій Україні - йдеться про "Калібри".
Окрім Одеси 13 грудня окупанти вразили Дніпро та Кропивницький - були повідомлення про вибухи. Карта повітряних тривог демонструвала, що під загрозою опинились практично всі регіони України, окрім частини західних областей.