Росіяни вдруге за день вдарили по порту на Одещині: спалахнула пожежа
Росіяни вдруге за день завдали удару по порту на Одещині. Попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовані пошкодження об’єкта інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
"Ввечері ворог знову атакував Одеський регіон. Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання". - написав Кіпер.
За його словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
"Це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону", - додав очільник ОВА.
Удар РФ по портах 12 грудня
Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по портах Чорноморська і Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено пором під прапором Туреччини, виникла пожежа на одному з суден. Президент Володимир Зеленський розповів про НП та показав фото наслідків атаки.
В Одеському порту був поранений працівник приватної компанії, йому надали медичну допомогу. Також був пошкоджений контейнерний перевантажувач.
За попередніми даними, екіпаж і водії вантажівок, які перебували на борту турецького судна, були оперативно евакуйовані. Серед громадян Туреччини постраждалих немає.
Однак в Туреччині різко відреагували на інцидент та закликали до негайної деескалації. Анкара також заявила про нагальну потребу укласти домовленості щодо гарантій безпеки судноплавства в Чорному морі і припинити атаки по енергетичній та портовій інфраструктурі.