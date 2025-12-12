Росіяни вдруге за день вдарили по порту на Одещині: спалахнула пожежа

Росіяни вдруге за день завдали удару по порту на Одещині. Попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовані пошкодження об’єкта інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

"Це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону", - додав очільник ОВА.

За його словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

"Ввечері ворог знову атакував Одеський регіон. Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання". - написав Кіпер.

Удар РФ по портах 12 грудня

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по портах Чорноморська і Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено пором під прапором Туреччини, виникла пожежа на одному з суден. Президент Володимир Зеленський розповів про НП та показав фото наслідків атаки.

В Одеському порту був поранений працівник приватної компанії, йому надали медичну допомогу. Також був пошкоджений контейнерний перевантажувач.

За попередніми даними, екіпаж і водії вантажівок, які перебували на борту турецького судна, були оперативно евакуйовані. Серед громадян Туреччини постраждалих немає.

Однак в Туреччині різко відреагували на інцидент та закликали до негайної деескалації. Анкара також заявила про нагальну потребу укласти домовленості щодо гарантій безпеки судноплавства в Чорному морі і припинити атаки по енергетичній та портовій інфраструктурі.