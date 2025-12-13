Взрывы в Одессе и Кропивницком: Одесский регион, вероятно, впервые атакован "Кинжалами"

Одесса 12-13 декабря под прицельной атакой РФ

Отметим, россияне начали терроризировать Одессу еще с 12 декабря. Сначала в Одесской области были поражены порты, а именно суда в портах, в частности, турецкое судно, на что сразу отреагировали в МИД страны.

Затем вечером 12 декабря РФ нанесла повторный удар по порту в Одесской области, а дальше - дроновые атаки и взрывы на их фоне. Однако агрессор не ограничился этим и дальше в городе начали раздаваться взрывы после угрозы ракет - Россия подняла в небо МИГ - носитель аэробалистики, также сообщалось об угрозе крылатых ракет по всей Украине - речь идет о "Калибрах".

Кроме Одессы 13 декабря оккупанты поразили Днепр и Кропивницкий - были сообщения о взрывах. Карта воздушных тревог демонстрировала, что под угрозой оказались практически все регионы Украины, кроме части западных областей.