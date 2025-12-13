RU

Взрывы в Одессе и Кропивницком: Одесский регион, вероятно, впервые атакован "Кинжалами"

Фото: за последние сутки о взрывах в Одессе сообщалось уже несколько раз (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе уже в который раз за последние сутки прогремел взрыв после того, как россияне снова подняли в небо МиГ-31К, носитель аэробаллистических ракет "Кинжал", о чем сообщали в Воздушных силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Для Одессы это, вероятно, первая атака "Кинжалами" с мая 2022 года.

Скоростные цели были зафиксированы на Полтавщине и на Николаевщине - курсом на Одесскую область.

Также, опять же повторно, сообщалось о взрыве в Подольске, что в Одесской области. Суспільне сообщило о взрыве в 2:38.

Известно также о взрывах в Кропивницком, которые тоже прозвучали после масштабной тревоги по всей территории Украины на фоне взлета МиГ-31К.

 

Одесса 12-13 декабря под прицельной атакой РФ

Отметим, россияне начали терроризировать Одессу еще с 12 декабря. Сначала в Одесской области были поражены порты, а именно суда в портах, в частности, турецкое судно, на что сразу отреагировали в МИД страны.

Затем вечером 12 декабря РФ нанесла повторный удар по порту в Одесской области, а дальше - дроновые атаки и взрывы на их фоне. Однако агрессор не ограничился этим и дальше в городе начали раздаваться взрывы после угрозы ракет - Россия подняла в небо МИГ - носитель аэробалистики, также сообщалось об угрозе крылатых ракет по всей Украине - речь идет о "Калибрах".

Кроме Одессы 13 декабря оккупанты поразили Днепр и Кропивницкий - были сообщения о взрывах. Карта воздушных тревог демонстрировала, что под угрозой оказались практически все регионы Украины, кроме части западных областей.

