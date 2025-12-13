ua en ru
В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи: міста атакували дрони

Україна, Субота 13 грудня 2025 00:18
В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи: міста атакували дрони Ілюстративне фото: Сили оборони збивають вороі цілі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Одесі близько опівночі пролунали вибухи після попередження про загрозу дронів росіян, які групами направлялись з півночі у напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.

"В Одесі чутно вибух. Ще вибух в Одесі", - повідомлялось о 23:52 та 23:54 відповідно.

Військові Повітряних сил за декілька хвилин перед повідомленнями про вибухи писали про групи ворожих дронів, що рухались з півночі у напрямку міста.

Трохи раніше Повітряні сили повідомляли, що декілька груп БпЛА з Миколаївщини та акваторії Чорного моря направляються в бік Одеської області.

Згодом з'явились повідомлення про вибухи в Дніпрі, яким передували попередження про рух груп ворожих дронів у напрямку міста.

Зазначимо, станом на 23:50 12 грудня карта повітряної тривоги в Україні виглядала так:

В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи: міста атакували дрониФото: в зоні ризику на півдні - Одеська, Миколаївська, Херсонська області, частина Дніпропетровщини - на сході (t.me/alarmua)

Попередні атаки на Одесу та регіон

Нагадаємо, росіяни 12 грудня двічі на день атакували порти в Одеському регіоні. Під удар потрапило турецьке судно, що викликало різку реакцію з боку Анкари. Обійшлося без постраждалих з боку громадян Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що РФ в ніч на 12 грудня атакувала Одесу та область. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

