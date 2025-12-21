Вибух у торговому центрі Таллінна: правоохороці затримали 60-річного чоловіка

Генеральний прокурор Естонії Астрід Асі повідомила, що підозрюваний не має естонського громадянства та неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Його допит триває, а прокуратура вже вимагає арешту.

Вибух був навмисним, а пристрій - саморобним. Генеральний директор "Естонської поліції безпеки" Марго Паллосон підтвердила, що загроза для громадськості зменшена, і інцидент не пов’язаний з тероризмом або екстремізмом.

Постраждалий працівник торгового центру отримав допомогу і зможе продовжити лікування вдома протягом кількох днів.

Генеральний директор "Департаменту поліції та прикордонної охорони" Егерт Белічев зазначив, що, незважаючи на затримання, поліція посилила патрулювання, щоб забезпечити безпеку відвідувачів та персоналу.

Що передувало

У суботу 20 грудня, в сміттєвому баку торгового центру Юлемісте стався вибух, який травмував одного працівника. Естонська "Рада поліції безпеки" розпочала кримінальне провадження та підтвердила, що рівень загрози для населення не зріс.

Торговий центр негайно перевірив усі сміттєві баки на наявність інших вибухових пристроїв - додаткових загроз не виявлено. Керівництво центру повідомило, що безпека відвідувачів та співробітників - пріоритет, і центр працює у звичайному режимі з посиленими заходами охорони.

Після інциденту поліція зв’язалася з усіма торговими центрами Естонії, надавши рекомендації щодо забезпечення безпеки під час святкового періоду. Розслідування веде "Північна прокуратура" спільно з "Радою поліції безпеки".