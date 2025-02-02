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Потерпілий від вибуху в Павлограді дістав легке поранення, - ТЦК

Павлоград, Неділя 02 лютого 2025 20:28
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Потерпілий від вибуху в Павлограді дістав легке поранення, - ТЦК Фото: поліція на місці вибуху в Павлограді (ілюстративне фото dp.npu.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко

Потерпілий від вибуху біля ТЦК у Павлограді дістав легке поранення. Військові разом із поліцією встановлюють деталі інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дніпропетровського обласного ТЦК.

"Сьогодні ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК і СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення отримала один чоловік. Стан потерпілого - легкий", - зазначили в обласному ТЦК.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Військові співпрацюють із поліцією для якнайшвидшого з'ясування всіх деталей.

"Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій і дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково", - додали в Дніпропетровському ТЦК.

Зазначимо, сьогодні близько 18:40 надійшло повідомлення про вибух біля ТЦК у Павлограді. У поліції зазначили, що вже проводять слідчі дії та нададуть деталі пізніше.

Нагадаємо, напередодні прогримів вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК. У результаті загинула одна особа, ще шестеро дістали поранення.

Крім того, на одній з АЗС у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив співробітника ТЦК, коли той супроводжував мобілізованих до навчального центру. Нападника оперативно затримали, як і одного з військовозобов'язаних, який втік разом із ним.

Сьогодні стало відомо, що мобілізований кілька разів телефонував знайомому з Лубен і повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на АЗС, останній застрелив військовослужбовця з рушниці.

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Павлоград ТЦК Вибух
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