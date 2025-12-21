У ТЦ в центрі Талліна стався вибух, є поранена
У столиці Естонії стався інцидент у великому торговому центрі, після чого відвідувачів евакуювали. Одна людина отримала поранення, на місці працюють рятувальники, сапери та поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
У суботу о 18:47 рятувальники Талліна отримали повідомлення про вибух сміттєвого баку в торговому центрі "Юлемісте". За офіційною інформацією, постраждала людина, яка перебувала поруч, її доправили до лікарні.
За словами очевидців, пролунав гучний вибух, після чого персонал і відвідувачів терміново евакуювали. Інцидент стався на першому поверсі біля магазину Rimi, постраждала - прибиральниця торгового центру.
Речниця служби безпеки повідомила, що правоохоронці одразу розпочали слідчі дії.
"Розслідування вже триває. Ми просимо громадян дотримуватися інструкцій безпеки та триматися подалі від місця події", - заявила представниця естонської поліції Марта Туул.
Парковку біля ТЦ тимчасово перекрили, а евакуйованих людей розмістили у теплому міському автобусі.
Заява адміністрації
У керівництві ТЦ зазначили, що інцидент став несподіванкою.
"Безпека відвідувачів і працівників є нашим головним пріоритетом. Ми співпрацюємо зі слідчими органами та бажаємо постраждалій якнайшвидшого одужання", - заявила представниця адміністрації Тія Номм.
Вона також додала, що після перевірки поліція не виявила загроз, тож торговий центр відновив роботу, а охорону було посилено.
"Юлемісте" - один із найбільших торгових центрів Таллінна, який щоденно відвідують тисячі людей. Через це будь-які надзвичайні події в таких місцях викликають підвищену увагу з боку правоохоронців і суспільства.
Наразі слідчі з’ясовують причини вибуху, а деталі інциденту мають оприлюднити після завершення розслідування.
Нагадаємо, на початку 2025 року в низці українських міст зловмисники мінували будівлі територіальних центрів комплектування. Там вони закладали саморобні вибухові пристрої.
Зокрема, в Києві поліція отримала інформацію про нібито "мінування" низки будівель. Серед них - школи та торгові центри.
Також, 2 лютого вибух прогримів у ТЦК у Павлограді. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.
При цьому 1 лютого в Рівненському обласному ТЦК також був вибух. Одна людина загинула, ще шестеро - дістали поранення.
Як зазначив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, такі вибухи курирували російські спецслужби.