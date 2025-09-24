ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві поліція отримала повідомлення про "мінування" шкіл і торгових центрів

Київ, Середа 24 вересня 2025 15:24
UA EN RU
У Києві поліція отримала повідомлення про "мінування" шкіл і торгових центрів Ілюстративне фото: поліція перевіряє інформацію про мінування низки будівель у Києві (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Іван Носальський

У Києві поліція отримує інформацію про нібито мінування низки будівель. Серед них - школи та торгові центри.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції.

Як зазначили поліцейські, надійшла низка повідомлень про "мінування" кількох освітніх закладів, ТРЦ, адміністративних будівель і не тільки.

Усі виклики вже відпрацьовуються. На місця направили профільні служби та слідчо-оперативні групи. Триває перевірка.

Мінування ТЦК

Нагадаємо, на початку 2025 року в низці міст зловмисники мінували будівлі територіальних центрів комплектування. Там вони закладали саморобні вибухові пристрої.

Зокрема, 2 лютого вибух прогримів у ТЦК у Павлограді. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.

При цьому 1 лютого в Рівненському обласному ТЦК також був вибух. Одна людина загинула, ще шестеро - дістали поранення.

Як зазначив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, такі вибухи курирували російські спецслужби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поліція Києва
Новини
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"