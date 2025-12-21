Взрыв в торговом центре Таллинна: правоохранители задержали 60-летнего мужчину

В Таллинне задержан 60-летний мужчина, подозреваемый во взрыве в торговом центре Юлемисте. Инцидент был изолированным и не связан с терроризмом, а мотивом могли быть личные споры и желание нанести вред торговому центру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила, что подозреваемый не имеет эстонского гражданства и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его допрос продолжается, а прокуратура уже требует ареста.
Взрыв был преднамеренным, а устройство - самодельным. Генеральный директор "Эстонской полиции безопасности" Марго Паллосон подтвердила, что угроза для общественности уменьшена, и инцидент не связан с терроризмом или экстремизмом.
Пострадавший работник торгового центра получил помощь и сможет продолжить лечение дома в течение нескольких дней.
Генеральный директор "Департамента полиции и пограничной охраны" Эгерт Беличев отметил, что, несмотря на задержание, полиция усилила патрулирование, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.
В субботу 20 декабря, в мусорном баке торгового центра Юлемисте произошел взрыв, который травмировал одного работника. Эстонский "Совет полиции безопасности" начал уголовное производство и подтвердил, что уровень угрозы для населения не вырос.
Торговый центр немедленно проверил все мусорные баки на наличие других взрывных устройств - дополнительных угроз не обнаружено. Руководство центра сообщило, что безопасность посетителей и сотрудников - приоритет, и центр работает в обычном режиме с усиленными мерами охраны.
После инцидента полиция связалась со всеми торговыми центрами Эстонии, предоставив рекомендации по обеспечению безопасности во время праздничного периода. Расследование ведет "Северная прокуратура" совместно с "Советом полиции безопасности".
Напомним, что в столице Эстонии произошел инцидент в крупном торговом центре, после чего посетителей эвакуировали. Спасатели Таллина получили сообщение о взрыве мусорного бака в ТЦ "Юлемисте". По официальной информации, пострадал человек, который находился рядом, его доставили в больницу.
