Взрыв в торговом центре Таллинна: правоохранители задержали 60-летнего мужчину

Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила, что подозреваемый не имеет эстонского гражданства и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его допрос продолжается, а прокуратура уже требует ареста.

Взрыв был преднамеренным, а устройство - самодельным. Генеральный директор "Эстонской полиции безопасности" Марго Паллосон подтвердила, что угроза для общественности уменьшена, и инцидент не связан с терроризмом или экстремизмом.

Пострадавший работник торгового центра получил помощь и сможет продолжить лечение дома в течение нескольких дней.

Генеральный директор "Департамента полиции и пограничной охраны" Эгерт Беличев отметил, что, несмотря на задержание, полиция усилила патрулирование, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.

Что предшествовало

В субботу 20 декабря, в мусорном баке торгового центра Юлемисте произошел взрыв, который травмировал одного работника. Эстонский "Совет полиции безопасности" начал уголовное производство и подтвердил, что уровень угрозы для населения не вырос.

Торговый центр немедленно проверил все мусорные баки на наличие других взрывных устройств - дополнительных угроз не обнаружено. Руководство центра сообщило, что безопасность посетителей и сотрудников - приоритет, и центр работает в обычном режиме с усиленными мерами охраны.

После инцидента полиция связалась со всеми торговыми центрами Эстонии, предоставив рекомендации по обеспечению безопасности во время праздничного периода. Расследование ведет "Северная прокуратура" совместно с "Советом полиции безопасности".