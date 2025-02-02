Операції з вибухами в ТЦК курують російські спецслужби, - ЦПД

Операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Російської Федерації. Паралельно посилюється медійна кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, операції проти українських військових, зокрема з вибухами в ТЦК, курують структури Головного розвідувального управління і Федеральної служби безпеки РФ.

"Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля з підриву мобілізації та вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають із 2024 року", - додав Коваленко.

Вибухи в українських ТЦК

Сьогодні ввечері стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області. Що саме вибухнуло, поки невідомо. Повідомляють про одного потерпілого, який отримав легкі поранення. На місці працює поліція, встановлюються причини та обставини інциденту.

Напередодні внаслідок вибуху в будівлі Рівненського обласного ТЦК загинула одна особа, ще шестеро дістали поранення.