Вибух газопроводу під Лубнами та новий механізм експорту зерна: новини за 26 вересня

Вчора, 26 вересня 2023 року, у Лубенському районі Полтавської області пролунав вибух через розгерметизацію на магістральному газопроводі. А український уряд ухвалив постанову про новий механізм верифікації та узгодження аграрного експорту до Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

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Під Лубнами пролунав вибух. В ОВА розповіли, що сталося

У Лубенському районі Полтавської області пролунав вибух через розгерметизацію на магістральному газопроводі.

"За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС", - написав він.

Лунін зазначив, що на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Втім, ситуація контрольована.

Зауважимо, що вибух у Полтавській області пролунав саме під час повітряної тривоги.

Україна запроваджує новий механізм експорту зерна для п'яти сусідніх країн ЄС

Український уряд ухвалив постанову про новий механізм верифікації та узгодження аграрного експорту до Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

Він нагадав, що Україна представила свій план вирішення зернової кризи, який підтримала Єврокомісія. Він включає механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції.

За словами голови Кабміну, 28 вересня має відбутися зустріч координаційної платформи з питань експорту та транзиту, на якій планується фіналізувати пропозиції.

Шмигаль розповів, що чотири країни пропрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження та пропозиції і готові до обговорення. І лише одна держава проти. Цьому немає ні логічного, ні економічного пояснення додав прем'єр.

"Сьогодні підписуємо постанову про впровадження механізму верифікації та узгодження 4 груп українського аграрного експорту для п'яти сусідніх країн. Вже готуємо до підписання документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торговельні правила Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не запроваджували односторонні обмеження", - наголосив він.

HIMARS вразив пункт управління росіян під Херсоном, ліквідовані офіцери

За наведенням Служби безпеки України українські воїни вразили тимчасовий пункт управління окупантів у Херсонській області. Внаслідок чого ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені.

Джерела видання в спецслужбах поділилися ексклюзивним відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном.

Так, завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS вразила окупантів в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. На зібранні були російські офіцери 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Після успішного удару ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені.

Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України

Російські війська в ніч на 26 вересня вчергове здійснили атаку дронами, а також застосували ракети. Внаслідок обстрілу на кордоні між Україною та Румунією пошкоджений пункт пропуску, є постраждалі, під ударом знову й портова інфраструктура Одещини.

Протягом двох годин російські війська атакували ударними безпілотниками Одеську область. Більшість дронів збита. Однак в Ізмаїльському районі є влучання у припортову інфраструктуру, повідомили в Одеській ОВА.

Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Згодом речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що мова йде про пункт пропуску Орлівка-Ісакча між Україною та Румунією на Одещині.

Також вона спростувала поширену у соцмережах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.

Зеленський провів першу Ставку після повернення з відрядження

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

На засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну ситуацію на фронті та плани противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповідали про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Про забезпечення фронту всім необхідним доповідав міністр оборони Рустем Умєров.

Окрім того, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін підготував велику доповідь щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо дронів.

До того ж, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Україна хоче отримати західні аналоги крилатих ракет "Калібр" і Х-101, - Economist

Україна використовує крилаті ракети для ударів по окупантах. Однак ЗСУ потребують і додаткових західних аналогів російських "Калібрів" і Х-101.

"Україна також має у своєму розпорядженні нові ракети: постійні потоки крилатих ракет Storm Shadow/Scalp з Великої Британії та Франції, а також нову версію "Нептуна" класу "земля-земля", - йдеться у матеріалі.

Джерело в Генштабі України повідомило виданню, що велика зміна полягає в тому, що ЗСУ отримали нові ракети і розвіддані.

"Щойно в нас є мета і ми можемо її досягти, ми робимо саме це. Інші крилаті ракети перебувають у стадії розробки", - додав представник Генштабу.

Живий чи ні? ССО відреагували на відео з командувачем Чорноморського флоту РФ

Міноборони РФ вчора оприлюднило кадри засідання колегії, у якій, як стверджується, брав участь командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Українські військові наразі уточнюють цю інформацію.

"Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ", - йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій заявило, що багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - додали у ССО.

США розглядають можливість постачання Україні додаткових танків Abrams, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки допускають постачання додаткової партії танків M1 Abrams для Збройних сил України.

За словами двох високопоставлених чиновників Міністерства оборони США, у суботу в Україну прибула певна кількість танків M1A1 Abrams.

Це перша поставка танків Abrams, обіцяних адміністрацією президента США Джо Байдена ще в січні.

Залужний востаннє обговорив фронт з генералом США Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив вчора з главою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.

Участь в розмові також брав наступник Міллі - американський генерал Чарльз Браун.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Залужний у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач зазначив, що також розповів своїм американським колегам про основні потреби української армії - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією", - додав він.