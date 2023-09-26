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Живий чи ні? ССО відреагували на відео з командувачем Чорноморського флоту РФ

Вівторок 26 вересня 2023 15:37
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Живий чи ні? ССО відреагували на відео з командувачем Чорноморського флоту РФ Фото: Віктор Соколов (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міноборони РФ сьогодні оприлюднило кадри засідання колегії, у якій, як стверджується, брав участь командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Українські військові наразі уточнюють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ", - йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій заявило, що багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - додали у ССО.

Ліквідація командувача Чорноморського флоту

Нагадаємо, що 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.

У ВМС України вважають, що ліквідація командувача Чорноморського флоту росіян створить проблеми з керованістю військами для ворога.

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