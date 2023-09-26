Під Лубнами пролунав вибух. В ОВА розповіли, що сталося

У Лубенському районі Полтавської області пролунав вибух через розгерметизацію на магістральному газопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

"За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС", - написав він.

Лунін зазначив, що на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. Втім ситуація контрольована.

Зауважимо, що вибух у Полтавській області пролунав саме під час повітряної тривоги.

Ліквідація НП

У "Лубнигаз" повідомили, що через НП на компресорній станції поблизу міста Лубни, аварійні служби приведені в стан ліквідації аварійної ситуації.

Фахівці почали перевірку тиску газу на входах до мережі міста та здійснюють заходи для недопущення аварійних ситуацій на газорозподільній системі міста Лубни та Лубенського району.

За уточненою інформацією "Лубнигаз" не очікує обмежень газопостачання на власних мережах. Тобто, відключень не планується.

В МВС заявили про відсутність загрози населеним пунктам

За даними Міністерства внутрішніх справ, о 13:00 стався вибух, внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки.

"Тиск в газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється. Триває гасіння сухої трави.

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