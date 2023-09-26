США розглядають можливість постачання Україні додаткових танків Abrams, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Messenger .

За словами двох високопоставлених чиновників Міністерства оборони США, у суботу в Україну прибула певна кількість танків M1A1 Abrams.

Це перша поставка танків Abrams, обіцяних адміністрацією президента США Джо Байдена ще в січні.

Україна може отримати більше танків Abrams

Видання зазначає, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправки в Україну додаткових танків M1 Abrams.

Йдеться про партію бойових машин, загальною кількістю до 30 штук. Прибуття танків "Абрамс" відбувається на тлі триваючого багатомісячного контрнаступу українських військ проти російських військ.

"Абрамси" цінуються за їхню здатність проривати укріплені позиції і знищувати російську бронетехніку, а президент України Володимир Зеленський і його командири сподіваються, що вони зможуть допомогти українським силам повернути утримувані Росією території в східних і південних регіонах України", - йдеться у матеріалі.

Танки Abrams для України

У липні стало відомо, військові ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині. Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

А вчора The New York Times із посиланням на двох посадовців американського Міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні The Washington Post повідомило, що США доставили в Україну менше половини танків Abrams. Вашингтон має передати ЗСУ 31 бойову машину.