ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Вовчанську: поранено чоловіка

Вовчанськ, Вівторок 26 вересня 2023 22:29
UA EN RU
Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Вовчанську: поранено чоловіка Фото: Наслідки обстрілу Вовчанська (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 26 вересня, з артилерії обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Російські військовослужбовці вчергове обстріляли місто Вовчанськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії.

"Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки обстрілу Вовчанська (facebook.com/pgo.gov.ua)

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста. Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

Вчора російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, потрапивши снарядом у житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні харков
NEWS
Зеленський провів першу Ставку після повернення з відрядження
Зеленський провів першу Ставку після повернення з відрядження
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни