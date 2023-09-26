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Під Брянськом видніється дим: у мережі пишуть про атаку безпілотника

Вівторок 26 вересня 2023 20:09
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Під Брянськом видніється дим: у мережі пишуть про атаку безпілотника Ілюстративне фото: під Брянськом нібито збили безпілотник (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Під російським містом Брянськ сьогодні, 26 вересня, здійнявся дим. Пропагандисти розповідають про "атаку безпілотника".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За даними каналу, на підльоті до Брянська силами російської протиповітряної оборони нібито знищено безпілотник літакового типу.

У мережі додають, що на місці "працюють оперативні служби, постраждалих немає".

При цьому після "збиття безпілотника" почалася сильна пожежа і в небі видніється дим.

Атаки дронів в Росії

Нагадаємо, російські пропагандисти вже кілька днів поспіль повідомляють про "атаки безпілотників" у прикордонних з Україною областях.

Зокрема, вчора, 25 вересня, Міноборони РФ стверджувало, що у Бєлгородській області нібито збили сім дронів.

Також Telegram-канали писали про удар БПЛА по дизельному заводу у Брянську.

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