Росіяни вночі атакували Черкаську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські війська вночі 26 вересня атакували Черкаську область дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "Шахедами"", - написав Табурець.

За його словами, сили ППО збили чотири повітряні цілі противника, однак є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нічна атака на Україну 26 вересня

Близько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одеську область та Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Зокрема у Кривому Розі "приліт" стався по одному з підприємств міста.

А в Ізмаїльському районі Одеської області є влучання у припортову інфраструктуру.