Росіяни вночі атакували Черкаську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури
Російські війська вночі 26 вересня атакували Черкаську область дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання в інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "Шахедами"", - написав Табурець.
За його словами, сили ППО збили чотири повітряні цілі противника, однак є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.
Нічна атака на Україну 26 вересня
Близько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одеську область та Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Зокрема у Кривому Розі "приліт" стався по одному з підприємств міста.
А в Ізмаїльському районі Одеської області є влучання у припортову інфраструктуру.
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