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Прикордонники під Бахмутом показали, як тримають оборону

Бахмут, Вівторок 26 вересня 2023 22:47
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Прикордонники під Бахмутом показали, як тримають оборону Фото: Прикордонники показали, як тримають оборону під Бахмутом (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Прикордонники під Бахмутом під постійними ударами російської артилерії та дронів тримають оборону на позиціях, які ще нещодавно займали підрозділи ворожої армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Сили оборони під Бахмутом просуваються вперед. Прикордонники беруть участь у контрнаступі на цій ділянці фронту, зокрема, обороняють позиції, які нещодавно були під ворогом.

Як зазначають прикордонники, коли ворог відступає з позицій, українські військові зміцнюють фортифікаційні споруди і тримають зайняті рубежі. Це складно, особливо під щільним вогнем ворога.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові утримували Бахмут майже рік після початку боїв за місто, але були змушені відступити. Проте зараз українські війська повертають позиції та нищать росіян на шляху до Бахмута.

Майже два тижні тому ЗСУ звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмуту. Ворог намагається безуспішно повернути втрачену територію. До того ж ЗСУ встановили вогневий контроль на трасі Бахмут-Горлівка, що дозволить ефективніше знищувати окупантів.

Наразі ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському напрямку.

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