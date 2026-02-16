UA

Вибух авто в Києві виявився атакою на СБУ: затримано агентів РФ

Ілюстративне фото: СБУ викрила виконавців теракту у Києві (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Вибух автомобіля у центрі Києва, який спершу вважали технічною несправністю, виявився спланованим терактом. Спецслужби встановили, що за підривом стояли агенти РФ.

Агентів РФ затримали "по гарячих слідах"

Служба безпеки протягом доби затримала двох російських агентів, причетних до підриву автомобіля поблизу однієї з будівель СБУ в Києві 11 лютого. За даними слідства, зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій у фургон, після чого російські куратори дистанційно активували вибухівку.

 Фото: СБУ викрила виконавців теракту у Києві (t.me/SBUkr)

Одним із виконавців виявився завербований росіянами 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби. Після втечі він залучив до виконання завдання 29-річного спільника з Києва, якому доручив виготовити саморобний вибуховий пристрій.

Як готували теракт

За матеріалами справи, російські спецслужби придбали через підставних осіб вживаний фургон, який переобладнали під нібито реанімобіль. У салоні встановили газові балони для посилення вибуху та камеру відеоспостереження, через яку куратори відстежували розташування автомобіля на місці майбутнього теракту.

Після закладення вибухівки виконавці залишили місце події, а підрив здійснили дистанційно.

Під час обшуків знайшли нові докази

Під час обшуків правоохоронці вилучили комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, які могли використовуватися для підготовки нових терактів.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що було відомо одразу після вибуху

Нагадаємо, ввечері 11 лютого в Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля. Спочатку припускалося, що причиною могла бути технічна несправність газового обладнання, однак подальше розслідування встановило, що інцидент був спланованим терактом.

Інші вибухи

Нагадаємо, 9 лютого у місті Шахтарське Синельниківського району стався вибух гранати в автомобілі, унаслідок чого загинув чоловік. За попередніми даними, інцидент міг статися через необережне поводження з боєприпасом, триває розслідування.

Також нещодавно в Одесі вибухнув автомобіль Toyota, внаслідок чого загинув 21-річний водій. Згодом правоохоронці повідомили, що вибух не був випадковим.

Раніше, на початку січня, на Оболоні в Києві підірвали автомобіль військовослужбовця. Унаслідок вибуху військовий та його супутниця дістали поранення. Подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня затримали російську агентку, причетну до підриву.

