Вибух авто в Києві виявився атакою на СБУ: затримано агентів РФ

Вибух автомобіля у центрі Києва, який спершу вважали технічною несправністю, виявився спланованим терактом. Спецслужби встановили, що за підривом стояли агенти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Служба безпеки протягом доби затримала двох російських агентів, причетних до підриву автомобіля поблизу однієї з будівель СБУ в Києві 11 лютого. За даними слідства, зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій у фургон, після чого російські куратори дистанційно активували вибухівку.
Одним із виконавців виявився завербований росіянами 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби. Після втечі він залучив до виконання завдання 29-річного спільника з Києва, якому доручив виготовити саморобний вибуховий пристрій.
За матеріалами справи, російські спецслужби придбали через підставних осіб вживаний фургон, який переобладнали під нібито реанімобіль. У салоні встановили газові балони для посилення вибуху та камеру відеоспостереження, через яку куратори відстежували розташування автомобіля на місці майбутнього теракту.
Після закладення вибухівки виконавці залишили місце події, а підрив здійснили дистанційно.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, які могли використовуватися для підготовки нових терактів.
Затриманим повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ввечері 11 лютого в Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля. Спочатку припускалося, що причиною могла бути технічна несправність газового обладнання, однак подальше розслідування встановило, що інцидент був спланованим терактом.
Нагадаємо, 9 лютого у місті Шахтарське Синельниківського району стався вибух гранати в автомобілі, унаслідок чого загинув чоловік. За попередніми даними, інцидент міг статися через необережне поводження з боєприпасом, триває розслідування.
Також нещодавно в Одесі вибухнув автомобіль Toyota, внаслідок чого загинув 21-річний водій. Згодом правоохоронці повідомили, що вибух не був випадковим.
Раніше, на початку січня, на Оболоні в Києві підірвали автомобіль військовослужбовця. Унаслідок вибуху військовий та його супутниця дістали поранення. Подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня затримали російську агентку, причетну до підриву.