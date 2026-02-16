Вибух був терактом: нові подробиці підриву автомобіля в Одесі

Вибух автомобіля сьогодні вранці в Одесі кваліфіковано як терористичний акт. Постраждалий - військовий пенсіонер з інвалідністю.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, постраждалим виявився громадянин України, інвалід ІІ групи, військовий пенсіонер. Як повідомили в СБУ, вибух автомобіля у Київському районі Одеси кваліфіковано як терористичний акт, відкрито відповідне кримінальне провадження. "Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні. За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано. СБУ спільно з Нацполіцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.