Вибух був терактом: нові подробиці підриву автомобіля в Одесі
Вибух автомобіля сьогодні вранці в Одесі кваліфіковано як терористичний акт. Постраждалий - військовий пенсіонер з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та заяву Служби безпеки України в Одеській області.
За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, постраждалим виявився громадянин України, інвалід ІІ групи, військовий пенсіонер.
Як повідомили в СБУ, вибух автомобіля у Київському районі Одеси кваліфіковано як терористичний акт, відкрито відповідне кримінальне провадження.
"Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.
СБУ спільно з Нацполіцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.
Нагадаємо, в Одесі вранці 16 лютого на вулиці Академіка Корольова через вибух автомобіля постраждав чоловік.
На місці події працювали оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. Деталі вибуху поки невідомі.
Варто додати, що в Одесі за останні 10 днів вибухнув автомобіль вдруге.
Раніше, 6 лютого, на тій же вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок якого загинув 21-річний водій.
Згодом Служба безпеки України кваліфікувала той вибух як терористичний акт.