В Києві в одному з районів вибухнув автомобіль: що відомо

В Києві ввечері 11 лютого стався вибух в одному з районів міста. Вибухнув автомобіль, причина не пов'язана з бойовими діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та коментар ДСНС.

В поліції повідомили, що вибух стався у Голосіївському районі. Обставини інциденту встановлюються, про постраждалих нічого не відомо.

"На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", - повідомили у поліції.

Паралельно в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва зазначили, що вибух автомобіля в столиці найімовірніше не пов'язаний з атаками, або іншими діями РФ.

"Попередньо, в автомобілі вибухнуло ГБО (газове обладнання - ред.)", - сказав речник ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна.