ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Києві в одному з районів вибухнув автомобіль: що відомо

Київ, Середа 11 лютого 2026 23:10
UA EN RU
В Києві в одному з районів вибухнув автомобіль: що відомо Ілюстративне фото: поліція встановлює обставини інциденту (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Києві ввечері 11 лютого стався вибух в одному з районів міста. Вибухнув автомобіль, причина не пов'язана з бойовими діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та коментар ДСНС.

В поліції повідомили, що вибух стався у Голосіївському районі. Обставини інциденту встановлюються, про постраждалих нічого не відомо.

"На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", - повідомили у поліції.

Паралельно в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва зазначили, що вибух автомобіля в столиці найімовірніше не пов'язаний з атаками, або іншими діями РФ.

"Попередньо, в автомобілі вибухнуло ГБО (газове обладнання - ред.)", - сказав речник ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, 9 лютого у місті Шахтарське Синельниківського району стався вибух гранати в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік. Попередньо, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом, ведеться розслідування.

Нещодавно поліція повідомила про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій. Пізніше стало відомо, що вибух був далеко не випадковим.

А раніше, на початку січня, у Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військовослужбовця. Внаслідок атаки військовий та його супутниця отримали поранення. Подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, причетну до підриву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДСНС Вибух Поліція Києва
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ