В Києві в одному з районів вибухнув автомобіль: що відомо
В Києві ввечері 11 лютого стався вибух в одному з районів міста. Вибухнув автомобіль, причина не пов'язана з бойовими діями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та коментар ДСНС.
В поліції повідомили, що вибух стався у Голосіївському районі. Обставини інциденту встановлюються, про постраждалих нічого не відомо.
"На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", - повідомили у поліції.
Паралельно в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва зазначили, що вибух автомобіля в столиці найімовірніше не пов'язаний з атаками, або іншими діями РФ.
"Попередньо, в автомобілі вибухнуло ГБО (газове обладнання - ред.)", - сказав речник ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна.
Нагадаємо, 9 лютого у місті Шахтарське Синельниківського району стався вибух гранати в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік. Попередньо, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом, ведеться розслідування.
Нещодавно поліція повідомила про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій. Пізніше стало відомо, що вибух був далеко не випадковим.
А раніше, на початку січня, у Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військовослужбовця. Внаслідок атаки військовий та його супутниця отримали поранення. Подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, причетну до підриву.