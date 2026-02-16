Взрыв авто в Киеве оказался атакой на СБУ: задержаны агенты РФ

Взрыв автомобиля в центре Киева, который сначала считали технической неисправностью, оказался спланированным терактом. Спецслужбы установили, что за подрывом стояли агенты РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности в течение суток задержала двух российских агентов, причастных к подрыву автомобиля вблизи одного из зданий СБУ в Киеве 11 февраля. По данным следствия, злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство в фургон, после чего российские кураторы дистанционно активировали взрывчатку.
Одним из исполнителей оказался завербованный россиянами 47-летний военнослужащий ВСУ, который самовольно оставил место службы. После побега он привлек к выполнению задания 29-летнего сообщника из Киева, которому поручил изготовить самодельное взрывное устройство.
По материалам дела, российские спецслужбы приобрели через подставных лиц подержанный фургон, который переоборудовали под якобы реанимобиль. В салоне установили газовые баллоны для усиления взрыва и камеру видеонаблюдения, через которую кураторы отслеживали расположение автомобиля на месте будущего теракта.
После закладки взрывчатки исполнители покинули место происшествия, а подрыв осуществили дистанционно.
Во время обысков правоохранители изъяли комплектующие к самодельной бомбе, камеры видеонаблюдения и сим-карты, которые могли использоваться для подготовки новых терактов.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении террористического акта, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля. Сначала предполагалось, что причиной могла быть техническая неисправность газового оборудования, однако дальнейшее расследование установило, что инцидент был спланированным терактом.
Напомним, 9 февраля в городе Шахтерское Синельниковского района произошел взрыв гранаты в автомобиле, в результате чего погиб мужчина. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасом, ведется расследование.
Также недавно в Одессе взорвался автомобиль Toyota, в результате чего погиб 21-летний водитель. Впоследствии правоохранители сообщили, что взрыв не был случайным.
Ранее, в начале января, на Оболони в Киеве взорвали автомобиль военнослужащего. В результате взрыва военный и его спутница получили ранения. Событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день задержали российского агента, причастного к подрыву.