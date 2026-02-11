Вибори та референдум. Зеленський відповів, коли буде розуміння плану дій

В Україні зараз обговорюють план послідовності всіх дій у контексті мирних переговорів і потенційного завершення війни з Росією. Зокрема, йдеться про вибори та референдум.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg .

"Зараз ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включно з підписанням документів. Думаю, що після нашої наступної зустрічі (може відбутися 16 або 17 лютого - ред.) має з'явитися розуміння", - зазначив він.

За словами голови української держави, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підписати всі документи щодо миру в Україні одночасно. Він підкреслив, що Україна повинна буде схвалити мирну пропозицію або голосуванням у парламенті, або на всеукраїнському референдумі.

Вибори та референдум

Нагадаємо, як раніше заявляли українські чиновники, референдум і вибори президента України можуть відбутися в один день.

Глава української держави заявляв про те, що він планує винести на референдум увесь мирний план президента США Дональда Трампа, в якому найбільш спірним питанням є пункт про Донбас. Американська влада пропонувала створити там вільну економічну зону.

Як зазначив сам президент Зеленський, ні Україна, ні Росія "не в захваті" від такої ідеї Вашингтона.

Варто зауважити, що для виборів і референдуму у Верховній Раді мають розробити й ухвалити відповідне законодавство. Станом на сьогодні вибори в Україні заборонені під час воєнного стану.

Сьогодні, 11 лютого, FT написало про те, що вибори і референдум в Україні можуть відбутися 24 лютого - у річницю російського повномасштабного вторгнення.

У відповідь на такі чутки джерело РБК-Україна в президентському оточенні підкреслило, що оголошень про вибори не буде, поки не буде безпеки.