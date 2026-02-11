ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті

Київ, Середа 11 лютого 2026 15:45
UA EN RU
Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr by president of Ukraine)
Автор: Іван Носальський

США пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону як компроміс для завершення війни між Україною і Росією. Від такої ідеї ніхто не в захваті.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також: Росія не отримувала мирний план з 20 пунктів, але "готова" до компромісів, - Лавров

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський.

За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.

"І домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив він.

Вимоги Росії

Нагадаємо, російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном.

Водночас Україна наполягає на тому, щоб у питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

США як компроміс запропонували створити в Донецькій області вільну економічну зону. Така ідея була внесена в мирний план президента Дональда Трампа.

При цьому минулого тижня з'явилася інформація про те, що під час переговорів в Абу-Дабі Росія висунула нову вимогу щодо припинення бойових дій.

Крім контролю над територіями Донецької та Луганської областей Кремль тепер наполягає на офіційному міжнародному визнанні Донбасу російським з боку всіх країн-учасниць переговорного процесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Донецька область Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ