Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті

США пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону як компроміс для завершення війни між Україною і Росією. Від такої ідеї ніхто не в захваті.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg .

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський.

За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.

"І домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив він.