Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті
США пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону як компроміс для завершення війни між Україною і Росією. Від такої ідеї ніхто не в захваті.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський.
За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.
"І домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив він.
Вимоги Росії
Нагадаємо, російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном.
Водночас Україна наполягає на тому, щоб у питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування.
США як компроміс запропонували створити в Донецькій області вільну економічну зону. Така ідея була внесена в мирний план президента Дональда Трампа.
При цьому минулого тижня з'явилася інформація про те, що під час переговорів в Абу-Дабі Росія висунула нову вимогу щодо припинення бойових дій.
Крім контролю над територіями Донецької та Луганської областей Кремль тепер наполягає на офіційному міжнародному визнанні Донбасу російським з боку всіх країн-учасниць переговорного процесу.