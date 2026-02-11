ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Выборы и референдум. Зеленский ответил, когда будет понимание плана действий

Киев, Среда 11 февраля 2026 17:10
UA EN RU
Выборы и референдум. Зеленский ответил, когда будет понимание плана действий Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

В Украине сейчас обсуждают план последовательности всех действий в контексте мирных переговоров и потенциального завершения войны с Россией. В частности, речь о выборах и референдуме.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

По словам главы украинского государства, администрация президента США Дональда Трампа хочет подписать все документы по миру в Украине одновременно. Он подчеркнул, что Украина должна будет одобрить мирное предложение либо голосованием в парламенте, либо на всеукраинском референдуме.

"Сейчас мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Думаю, что после нашей следующей встречи (может состояться 16 или 17 февраля - ред.) должно появиться понимание", - отметил он.

Выборы и референдум

Напомним, как ранее заявляли украинские чиновники, референдум и выборы президента Украины могут состояться в один день.

Глава украинского государства заявлял о том, что он планирует вынести на референдум весь мирный план президента США Дональда Трампа, в котором самым спорным вопросом является пункт о Донбассе. Американские власти предлагали создать там свободную экономическую зону.

Как отметил сам президент Зеленский, ни Украина, ни Россия "не в восторге" от такой идеи Вашингтона.

Стоит заметить, что для выборов и референдума в Верховной Раде должны разработать и принять соответствующее законодательство. По состоянию на сегодняшний день выборы в Украине запрещены во время военного положения.

Сегодня, 11 февраля, FT написало о том, что выборы и референдум в Украине могут состояться 24 февраля - в годовщину российского полномасштабного вторжения.

В ответ на такие слухи источник РБК-Украина в президентском окружении подчеркнул, что объявлений о выборах не будет, пока не будет безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мирные переговоры Референдум Выборы в Украине Война в Украине мирный план США
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ