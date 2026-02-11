Выборы и референдум. Зеленский ответил, когда будет понимание плана действий

В Украине сейчас обсуждают план последовательности всех действий в контексте мирных переговоров и потенциального завершения войны с Россией. В частности, речь о выборах и референдуме.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg .

"Сейчас мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Думаю, что после нашей следующей встречи (может состояться 16 или 17 февраля - ред.) должно появиться понимание", - отметил он.

По словам главы украинского государства, администрация президента США Дональда Трампа хочет подписать все документы по миру в Украине одновременно. Он подчеркнул, что Украина должна будет одобрить мирное предложение либо голосованием в парламенте, либо на всеукраинском референдуме.

Выборы и референдум

Напомним, как ранее заявляли украинские чиновники, референдум и выборы президента Украины могут состояться в один день.

Глава украинского государства заявлял о том, что он планирует вынести на референдум весь мирный план президента США Дональда Трампа, в котором самым спорным вопросом является пункт о Донбассе. Американские власти предлагали создать там свободную экономическую зону.

Как отметил сам президент Зеленский, ни Украина, ни Россия "не в восторге" от такой идеи Вашингтона.

Стоит заметить, что для выборов и референдума в Верховной Раде должны разработать и принять соответствующее законодательство. По состоянию на сегодняшний день выборы в Украине запрещены во время военного положения.

Сегодня, 11 февраля, FT написало о том, что выборы и референдум в Украине могут состояться 24 февраля - в годовщину российского полномасштабного вторжения.

В ответ на такие слухи источник РБК-Украина в президентском окружении подчеркнул, что объявлений о выборах не будет, пока не будет безопасности.