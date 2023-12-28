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Вибили "око". Прикордонники відпрацювали безпілотником по комплексу "Муром-М"

Фото: прикордонники відпрацювали безпілотником по комплексу "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Гвардії наступу відпрацювали безпілотником по ворожому комплексу "Муром-М" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вибили "око" окупанту: прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс дальнього спостереження "Муром-М" у Харківській області", - пише пресслужба ДПСУ. 

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 356 670 військових.

Протягом поточного року співробітники Служби безпеки знищили більше 500 танків російських терористів. Показали відео своєї роботи на фронті. 

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