Майже 1000 окупантів та 27 танків. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ РФ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі досягли близько 356 670 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 27 танків та 15 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 356670 (+920) осіб ліквідовано;

танків – 5940 (+27) од.;

бойових броньованих машин – 11 015 (+42) од.;

артилерійських систем – 8391 (+15) од.;

РСЗВ - 935 (+1) од.;

засоби ППО – 617 (+1) од.;

літаків – 329 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32) од.;

крилаті ракети – 1620 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 180 (+40) од.;

спеціальна техніка - 1247 (+7) од. Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ (t.me/GeneralStaffZSU) Нагадаємо, добу тому втрати Росії у війні в Україні на ранок 27 грудня склали 790 окупантів . Крім того, тоді ЗСУ знищили 14 танків, 17 ББМ та 2 крилатих ракети.