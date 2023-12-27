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СБУ знищила більше 500 російських танків за рік, показала роботу на фронті

Середа 27 грудня 2023 14:57
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СБУ знищила більше 500 російських танків за рік, показала роботу на фронті Фото: СБУ знищила більше 500 російських танків за рік, показала роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку 2023 року співробітники СБУ знищили більше 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Українська спецслужба щодня "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах. Серед знищених танків Росії - новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких майже 5 млн доларів за одиницю. Ворог використовує цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута.

"Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ", - додає СБУ.

Для максимального ураження бронетехніки терористів було залучено арсенал протитанкового озброєння та сучасних БпЛА.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 355 750 військових.

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