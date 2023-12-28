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Выбили "глаз". Пограничники отработали беспилотником по комплексу "Муром-М"

Фото: пограничники отработали беспилотником по комплексу "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Гвардии наступления отработали беспилотником по вражескому комплексу "Муром-М" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Выбили "глаз" оккупанту: пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" уничтожили комплекс дальнего наблюдения "Муром-М" в Харьковской области", - пишет пресс-служба ГПСУ.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно высматривающее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 декабря, украинские воины ликвидировали еще почти 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 356 670 военных.

В течение текущего года сотрудники Службы безопасности уничтожили более 500 танков российских террористов. Показали видео своей работы на фронте.

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