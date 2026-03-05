Шантаж "Дружбою": Зеленський назвав терміни відновлення роботи нафтопроводу

Кредит для України від Євросоюзу на 90 млрд євро залежить від роботи нафтопроводу "Дружба". Відновити роботу труби можна за півтора місяця.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу .

Президент зазначив, що він би не відновлював "Дружбу" і чітко заявив про це європейським лідерам.

"Є деякі речі, у яких немає ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єру Угорщини Віктору Орбану - ред.), тому що він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори", - додав він.

Але, за його словами, Євросоюз попереджає Україну, що 90 млрд євро кредиту будуть заблоковані, якщо країна не почне відновлення "Дружби". Поки що така позиція тільки на неофіційному рівні.

Голова держави уточнив, що під час розмови з головою Євроради Антоніу Коштою вони домовилися, що керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький визначить, скільки часу необхідно на відновлення.

"Звучить сьогодні така інформація, що протягом місяця-півтора цей нафтопровід може запрацювати. Але це не означає, що буде відновлено те, що було знищено", - сказав Зеленський.

За його словами, відновлення можливе, якщо країни Євросоюзу не знайдуть варіанту, як обійти блокаду кредиту для України на 90 млрд євро.