ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Шантаж "Дружбою": Зеленський назвав терміни відновлення роботи нафтопроводу

17:10 05.03.2026 Чт
2 хв
За якої умови Україна може відновити нафтопровід?
aimg Іван Носальський
Шантаж "Дружбою": Зеленський назвав терміни відновлення роботи нафтопроводу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Кредит для України від Євросоюзу на 90 млрд євро залежить від роботи нафтопроводу "Дружба". Відновити роботу труби можна за півтора місяця.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Президент зазначив, що він би не відновлював "Дружбу" і чітко заявив про це європейським лідерам.

"Є деякі речі, у яких немає ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єру Угорщини Віктору Орбану - ред.), тому що він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори", - додав він.

Але, за його словами, Євросоюз попереджає Україну, що 90 млрд євро кредиту будуть заблоковані, якщо країна не почне відновлення "Дружби". Поки що така позиція тільки на неофіційному рівні.

Голова держави уточнив, що під час розмови з головою Євроради Антоніу Коштою вони домовилися, що керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький визначить, скільки часу необхідно на відновлення.

"Звучить сьогодні така інформація, що протягом місяця-півтора цей нафтопровід може запрацювати. Але це не означає, що буде відновлено те, що було знищено", - сказав Зеленський.

За його словами, відновлення можливе, якщо країни Євросоюзу не знайдуть варіанту, як обійти блокаду кредиту для України на 90 млрд євро.

Робота "Дружби"

Нагадаємо, російська нафта перестала надходити в Угорщину і Словаччину "Дружбою" наприкінці січня. Це сталося після того, як РФ вдарила по нафтопроводу.

На цьому тлі Угорщина і Словаччина почали відкрито шантажувати Україну. Зокрема, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо наказав припинити аварійні поставки електроенергії в Україну.

При цьому Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від Євросоюзу на 90 млрд євро.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Євросоюз Російська Федерація Угорщина Дружба Віктор Орбан Нефть
Новини
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні