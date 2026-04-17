Весняне тепло відступає? Яка погода буде в Україні завтра і чому все зміниться пізніше

Яку погоду прогнозують в Україні 18 квітня

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 квітня буде з мінливою хмарністю.

Невеликі дощі ймовірні у більшості областей. Тим часом погода без опадів очікується:

на заході України;

на південному сході країни.

Вночі та вранці місцями може бути туман:

у північно-східних областях;

у більшості центральних областей.

Вітер впродовж завтрашнього дня очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на завтра по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температуру повітря по Україні синоптики УкрГМЦ прогнозують таку:

вночі - від 3 до 8 градусів тепла;

вдень - від 11 до 16 градусів тепла.

Дещо тепліше може бути у південно-східній частині України - до +19°C.

Чого чекати від погоди завтра у Києві та області

Погода по території Києва та Київської області завтра також очікується з мінливою хмарністю.

Вдень ймовірний невеликий дощ. Вночі - по області - місцями.

Вітер при цьому очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температуру повітря найближчої ночі прогнозують таку:

у Києві - близько 4-6 градусів тепла;

по області - близько 3-8 градусів тепла.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

у Києві - до 12-14°C;

по області - до 11-16°C.

Прогноз погоди по Києву та Київській області на 18 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чому буде змінюватись погода в Україні пізніше

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, погода в Україні найближчими днями - впродовж 18-20 квітня - буде "різноманітна по території".

А зумовлюватимуть її такою - різні за властивостями:

повітряні маси;

атмосерні фронти.

Так, у суботу (18 квітня) невеликі дощі в більшості областей зумовить поле слабко зниженого тиску.

У неділю (19 квітня) - атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини України.

У понеділок (20 квітня) вдень - другий атмосферний фронт надійде:

у західні області;

у Житомирську область;

у Вінницьку область.

Тим часом "на висотах до нас поступово поширюватиметься холодна повітряна маса".

З огляду на таку ситуацію, вночі 19-20 квітня у багатьох областях України ймовірні небезпечні для деяких рослин заморозки (не лише на ґрунті, але навіть і в повітрі).