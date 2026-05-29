Весна закінчиться холодом: яка погода буде на вихідних і коли в Україну повернеться тепло

11:18 29.05.2026 Пт
2 хв
У неділю вдень місцями може бути лише +10°С
aimg Ірина Костенко
Погода впродовж вихідних спекотною не буде (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)

Останні дні травня будуть достатньо прохолодними, не виключаються дощі. Проте вже зараз можна сказати, що тепло в Україну незабаром повернеться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Де в Україні буде найхолодніше та навпаки

Експерт розповіла, що цьогорічна весна "помахає нам красивою ручкою у прохолодній рукавичці".

Йдеться про те, що впродовж суботи (30 травня) та неділі (31 травня) низька температура повітря очікується у більшості областей України.

Діденко уточнила, що впродовж дня - як 30, так і 31 травня - передбачається в середньому лише +12...+17°С.

При цьому дещо тепліше буде у західних областях України - близько +19...+23°С.

Найтепліше ж, за інформацією синоптика, буде на Закарпатті - до +24 градусів за Цельсієм.

Синоптик зауважила водночас, що особливо холодно буде вдень у неділю, 31 травня:

  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Черкаській області;
  • у Вінницькій області;
  • у Рівненській області.

Там температура повітря становитиме лише +10...+13°С.

Чого чекати на вихідних від опадів і вітру

Впродовж вихідних днів в Україні, за словами Діденко, домінуватиме волога погода.

"Дощі періодичні - практично повсюди", - пояснила вона.

Лише в суботу (30 травня) погода без опадів очікується у західній частині України.

Вітер буде переважно північно-західний:

  • 30 травня - ще місцями рвучкий;
  • 31 травня - більш спокійний (стихне).

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою в Києві й коли потепліє

У Києві, згідно з інформацією фахівця, погода впродовж 30-31 травня також буде холодна. Часом - дощ.

"Денна температура повітря очікується в межах +12...+14 градусів", - уточнила Діденко.

Водночас вона нагадала, що "холодна погода компенсується красивою зеленню, пахущою акацією".

Насамкінець синоптик повідомила, що з початком літа - з 1 червня - в Україну прийде потепління.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому літо цього року офіційно прийшло в Україну не за графіком і коли весна поступилась місцем наступному сезону в Києві.

Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

Читайте також, яким може бути перший місяць літа в Україні в цілому.

