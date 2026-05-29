Весна закончится холодом: какая погода будет на выходных и когда в Украину вернется тепло

11:18 29.05.2026 Пт
2 мин
В воскресенье днем местами может быть всего лишь +10°С
aimg Ирина Костенко
Погода в течение выходных жаркой не будет (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)

Последние дни мая будут достаточно прохладными, не исключаются дожди. Однако уже сейчас можно сказать, что тепло в Украину вскоре вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине будет холоднее всего и наоборот

Эксперт рассказала, что нынешняя весна "помашет нам красивой ручкой в прохладной перчатке".

Речь о том, что в течение субботы (30 мая) и воскресенья (31 мая) низкая температура воздуха ожидается в большинстве областей Украины.

Диденко уточнила, что в течение дня - как 30, так и 31 мая - предполагается в среднем лишь +12...+17°С.

При этом несколько теплее будет в западных областях Украины - около +19...+23°С.

Теплее всего, по информации синоптика, будет на Закарпатье - до +24 градусов по Цельсию.

Синоптик отметила одновременно, что особенно холодно будет днем в воскресенье, 31 мая:

  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Черкасской области;
  • в Винницкой области;
  • в Ровенской области.

Там температура воздуха составит всего +10...+13°С.

Чего ждать на выходных от осадков и ветра

В течение выходных дней в Украине, по словам Диденко, будет доминировать влажная погода.

"Дожди периодические - практически повсеместно", - объяснила она.

Только в субботу (30 мая) погода без осадков ожидается в западной части Украины.

Ветер будет преимущественно северо-западный:

  • 30 мая - еще местами порывистый;
  • 31 мая - более спокойный (стихнет).

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве и когда потеплеет

В Киеве, согласно информации специалиста, погода в течение 30-31 мая также будет холодная. Временами - дождь.

"Дневная температура воздуха ожидается в пределах +12...+14 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время она напомнила, что "холодная погода компенсируется красивой зеленью, пахучей акацией".

В заключение синоптик сообщила, что с началом лета - с 1 июня - в Украину придет потепление.

