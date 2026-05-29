Весна закончится холодом: какая погода будет на выходных и когда в Украину вернется тепло

Последние дни мая будут достаточно прохладными, не исключаются дожди. Однако уже сейчас можно сказать, что тепло в Украину вскоре вернется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что нынешняя весна "помашет нам красивой ручкой в прохладной перчатке".
Речь о том, что в течение субботы (30 мая) и воскресенья (31 мая) низкая температура воздуха ожидается в большинстве областей Украины.
Диденко уточнила, что в течение дня - как 30, так и 31 мая - предполагается в среднем лишь +12...+17°С.
При этом несколько теплее будет в западных областях Украины - около +19...+23°С.
Теплее всего, по информации синоптика, будет на Закарпатье - до +24 градусов по Цельсию.
Синоптик отметила одновременно, что особенно холодно будет днем в воскресенье, 31 мая:
Там температура воздуха составит всего +10...+13°С.
В течение выходных дней в Украине, по словам Диденко, будет доминировать влажная погода.
"Дожди периодические - практически повсеместно", - объяснила она.
Только в субботу (30 мая) погода без осадков ожидается в западной части Украины.
Ветер будет преимущественно северо-западный:
В Киеве, согласно информации специалиста, погода в течение 30-31 мая также будет холодная. Временами - дождь.
"Дневная температура воздуха ожидается в пределах +12...+14 градусов", - уточнила Диденко.
В то же время она напомнила, что "холодная погода компенсируется красивой зеленью, пахучей акацией".
В заключение синоптик сообщила, что с началом лета - с 1 июня - в Украину придет потепление.
