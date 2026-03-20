Весна на паузі: чого чекати від погоди сьогодні і де знадобляться парасольки

07:00 20.03.2026 Пт
2 хв
На висотах зберігатиметься холодна повітряна маса, що впливає на погоду
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 20 березня (Getty Images)

Сьогодні, 20 березня, в Україні очікується прохолодна погода. У деяких регіонах можливий невеликий дощ із мокрим снігом, тоді як на більшості території опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем.

"Однак у більшості областей опадів не чекаємо, лише в Карпатах, східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

На висотах зберігатиметься холодна повітряна маса, що впливатиме на погодні умови.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2 градусів, удень +6…+11, на Закарпатті до +14. На півдні та південному сході вночі +1…+6 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність. Весь день спостерігатимуться прояснення, проте парасольки киянам не знадобляться - опадів не прогнозують.

північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі близько нуля градусів, вдень +9…+11 градусів.

Нагадаємо, вчора у Карпати повернулась справжня зима. Зокрема, на горі Піп Іван випав сніг та вдарив мороз у -8 градусів.

Як зазначили у ДСНС, гори нині виглядають як "зимова казка з характером": сніг засипає схили, а видимість майже зникає через білий серпанок. Водночас рятувальники наголошують, що такі погодні умови є небезпечними.

Раніше синоптики попереджали про похолодання з дощами та мокрим снігом, пояснювали, як знизиться температура повітря, і застерігали, що через опади погіршиться видимість.

Водночас стало відомо, що це похолодання тимчасове - вже з 23 березня в Україні почне відчутно теплішати.

