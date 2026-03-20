Весна на паузі: чого чекати від погоди сьогодні і де знадобляться парасольки

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем.

"Однак у більшості областей опадів не чекаємо, лише в Карпатах, східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

На висотах зберігатиметься холодна повітряна маса, що впливатиме на погодні умови.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2 градусів, удень +6…+11, на Закарпатті до +14. На півдні та південному сході вночі +1…+6 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність. Весь день спостерігатимуться прояснення, проте парасольки киянам не знадобляться - опадів не прогнозують.

Температура вночі близько нуля градусів, вдень +9…+11 градусів.