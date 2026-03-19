Холод, дощ та місцями мокрий сніг по Україні: погода на сьогодні та коли чекати змін

Сьогодні, 19 березня, в Україні очікується зниження температури майже по всій території. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг, проте незабаром потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telergam .

За прогнозом Діденко, найближчі дні залишатимуться прохолодними. Найхолодніше буде сьогодні та завтра, а з 23 березня температура повітря відчутно підвищиться.

У столиці сьоголні прогнозують невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі близько нуля, вдень підніметься до +5 градусів.

Через знижену видимість водіям слід бути обережними.

У більшості областей України у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса, місцями пройде дощ, а вночі та ранком можливий мокрий сніг.

"Тепліше завтра буде на сході, південному сході та на Волині, протягом дня +8+12 градусів", - уточнила вона.

За словами Діденко, 19 березня в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0+4 градуси, а вдень +4+8 градусів.

Чи потепліє в Україні до кінця тижня розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До того ж синоптики офіційно зафіксували прихід метеорологічної весни до Києва та підрахували справжню тривалість цьогорічного зимового періоду в столиці.

А ще метеорологи оприлюднили повну кліматичну характеристику березня в Україні, яка описує середні температурні норми та очікувану кількість опадів для першого місяця весни.