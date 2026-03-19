ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Карпати повернулась зима: на горі Піп Іван випав сніг та вдарив мороз у -8 градусів

11:13 19.03.2026 Чт
2 хв
Вершини гір засипало снігом, а видимість майже зникла
Тетяна Веремєєва
Сьогодні, 19 березня, у Карпатах знову різко погіршилась погода. У високогір’ї панують справжні зимові умови зі снігом, морозом і сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Гірських рятувальників Прикарпаття.

Станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван фіксують хмарну погоду, сніг та обмежену видимість. Температура повітря опустилася до -8°C, а південно-східний вітер сягає 12 м/с.

У ДСНС зазначають, що гори нині виглядають як "зимова казка з характером": сніг засипає схили, а видимість майже зникає через білий серпанок. Водночас рятувальники наголошують, що такі погодні умови є небезпечними.

"Гори зараз не про прогулянки - вони про повагу і обережність. Бережіть себе та відповідально плануйте відпочинок", - закликали у відомстві.

Погода в Івано-Франківській області

Водночас у Івано-Франківській області загалом погода значно м’якша. За прогнозом синоптиків, 19 березня очікується хмарна погода з проясненнями: вночі можливий невеликий сніг і мокрий сніг, а вдень - дощ.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -3°C до +2°C, вдень - від +6°C до +11°C. На високогір’ї буде холодніше: вночі від -3°C до +2°C, вдень - 2-7 градусів тепла.

Попри зміну погоди, видимість на автошляхах залишається доброю.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 19 березня в Україні очікується похолодання з дощами та мокрим снігом. Температура знизиться до +4…+8 градусів, місцями буде трохи тепліше, а через опади погіршиться видимість.

Водночас синоптики прогнозують, що це тимчасове похолодання - уже з 23 березня в Україні почне відчутно теплішати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Карпати Івано-Франківська область Погода Снігопад Екологія Гори
