RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Весна на паузе: чего ждать от погоды сегодня и где понадобятся зонтики

07:00 20.03.2026 Пт
2 мин
На высотах будет сохраняться холодная воздушная масса, влияющая на погоду
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20 марта (Getty Images)

Сегодня, 20 марта, в Украине ожидается прохладная погода. В некоторых регионах возможен небольшой дождь с мокрым снегом, тогда как на большинстве территории осадков не предвидится.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в Украине давление будет падать и будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем.

"Однако в большинстве областей осадков не ждем, лишь в Карпатах, восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом", - пояснили в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

На высотах будет сохраняться холодная воздушная масса, что будет влиять на погодные условия.

Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, днем +6...+11, на Закарпатье до +14. На юге и юго-востоке ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается переменная облачность. Весь день будут наблюдаться прояснения, однако зонтики киевлянам не понадобятся - осадков не прогнозируют.

северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью около нуля градусов, днем +9...+11 градусов.

Напомним, вчера в Карпаты вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван выпал снег и ударил мороз в -8 градусов.

Как отметили в ГСЧС, горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия являются опасными.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании с дождями и мокрым снегом, объясняли, как снизится температура воздуха, и предостерегали, что из-за осадков ухудшится видимость.

В то же время стало известно, что это похолодание временное - уже с 23 марта в Украине начнет ощутимо теплеть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
