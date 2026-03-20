Весна на паузе: чего ждать от погоды сегодня и где понадобятся зонтики

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в Украине давление будет падать и будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем.

"Однако в большинстве областей осадков не ждем, лишь в Карпатах, восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом", - пояснили в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

На высотах будет сохраняться холодная воздушная масса, что будет влиять на погодные условия.

Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, днем +6...+11, на Закарпатье до +14. На юге и юго-востоке ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается переменная облачность. Весь день будут наблюдаться прояснения, однако зонтики киевлянам не понадобятся - осадков не прогнозируют.

Температура ночью около нуля градусов, днем +9...+11 градусов.