Верховная рада рассмотрит программу Кабмина 18 июня

Верховная рада Украины в следующий четверг, 18 июня, рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров. Сегодня программу парламента 2.0 внесли в Раду.

Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Разумков в интервью bukvy.

"На этой неделе - думаю, что в четверг или пятницу - она будет отправлена в Раду и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом", - заявил он.

По словам спикера Рады, есть гарантия того, что документ будет гораздо качественнее, чем тот, который был подан изначально.

"Поддержит ли его Рада? Надеюсь, что так. Но посмотрим на документ", - добавил Разумков.

Он также отметил, что правительство подавало свою первую программу тогда, когда времени на ее написание не было.

Напомним, сегодня Программы деятельности Кабмина передали в Раду.

Кроме того, Рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабмина.

Отметим, что премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение Рады и поддержать ее 18-19 июня.