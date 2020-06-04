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Рада отправила на доработку программу деятельности Кабмина: что это значит

Новости » Политика     04.06.2020 - 10:59
Рада отправила на доработку программу деятельности Кабмина: что это значит
Фото: Кабмин в Раде (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство не получило годовой иммунитет

Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. Теперь правительство должно доработать документ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое решение поддержали 245 нардепов.

Отметим, если бы парламентарии поддержали данную программу, Кабмин бы получил годовой иммунитет, а Рада бы не смогла уволить главу правительства.

Стоит подчеркнуть, что Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком имел иммунитет до октября 2020 года, но премьер-министр добровольно подал в отставку.

Во время заседания Рады глава Кабмина Денис Шмыгаль призвал нардепов отправить программу на доработку.

"Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Именно поэтому сегодня мы будем просить народных депутатов отправить ту программу деятельности на доработку. После того Кабмин сможет внести обновленную программу деятельности, разработанную совместно с парламентом, со всеми комитетами", - заявил Шмыгаль.

В документе отмечалось, что правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19.

Также Кабмин планировал защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, правительство подтверждало неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Возмущение же большинства депутатов вызвало то, что документ на 10 страниц не содержит ни одной цифры.

Напомним, программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.

Как писало РБК-Украина, состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем сформировали 4 марта 2020 года на внеочередном пленарном заседании Рады.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаДенис Шмыгаль
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