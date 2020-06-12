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Программу Кабмина 2.0 внесут в Раду уже сегодня

Новости » Политика     12.06.2020 - 11:51
Программу Кабмина 2.0 внесут в Раду уже сегодня
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новая программа учитывает предвыборные обещания Зеленского

Кабинет министров подготовил новую версию Программы деятельности правительства. Сегодня она будет подана в Верховную раду.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"Подготовлена версия программы правительства 2.0. Она проработана совместно с комитетами, за основу взяты предвыборные программа президента и партии "Слуга народа", - сказал он.

По его словам, документ структурирован, учитывает все векторы развития Украины.

При этом министр Кабинета министров Олег Немчинов предложил доработать программу в течение нескольких часов и сегодня внести в Верховную раду с технико-юридическими правками. Правки касаются евроинтеграции и финансового обеспечения.

"Сегодня эта программа должны быть отправлена в Верховную раду", - сказал Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

При этом, премьер Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение Рады и поддержать ее 18-19 июня.

В случае утверждения Программы деятельности правительство Дениса Шмыгаля получит иммунитет от отставки на год.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпрограммаВерховная Рада
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