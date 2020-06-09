Кабмин представит обновленную программу действий на этой неделе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение Рады и поддержать ее 18-19 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров готов до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий. При этом он отметил, что первую редакцию программы деятельности Кабмина не поддержала Верховная рада.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с членами Кабмина, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов, передает пресс-служба Офиса президента.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Многие критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработал все конструктивные предложения и готов на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.

При этом, премьер Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение Рады и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, в новой программе учли все рекомендации и замечания от комитетов, задачи по политическим программам президента и партии "Слуга народа".

Напомним, программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.

Кроме того, в Раду внесли постановление о необходимости доработки программы деятельности Кабмина.

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Автор: Лера Полищук