Верховна рада розгляне програму Кабміну 18 червня

Верховна рада України у наступний четвер, 18 червня, розгляне Програму діяльності Кабінету міністрів. Сьогодні програму парламенту 2.0 внесли в Раду.

Про це повідомив глава уряду Дмитро Разумков в інтерв'ю bukvy.

"На цьому тижні - думаю, що в четвер або п'ятницю - вона буде відправлена в Раду і на наступному тижні, не пізніше п'ятниці (швидше за все, в четвер) програма уряду буде розглядатися парламентом", - заявив він.

За словами спікера Ради, є гарантія того, що документ буде набагато якісніше, ніж той, який був поданий спочатку.

"Підтримає його Рада? Сподіваюся, що так. Але подивимося на документ", - додав Разумков.

Він також зазначив, що уряд подавав свою першу програму тоді, коли часу на її написання не було.

Нагадаємо, сьогодні Програми діяльності Кабміну передали в Раду.

Крім того, Рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабміну.

Зазначимо, що прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд Ради і підтримати її 18-19 червня.