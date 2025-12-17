Верховна Рада ухвалила закон про соціальні гарантії для іноземців в ЗСУ: що відомо

Верховна Рада України 17 грудня ухвалила в цілому законопроєкт щодо медичного забезпечення та правового статусу для іноземців та осіб без громадянства, які служать в Збройних силах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ за №14052 опубліковано на сайті парламенту, його ухвалили 291 голосом "за". Законопроєкт оновлює правове регулювання статусу іноземців та осіб без громадянства, які підписали контракт на службу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.
На таких осіб частково поширюються соціальні гарантії, покладені військовослужбовцям - громадянам України. Що саме передбачає документ:
