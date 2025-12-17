RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Верховная Рада приняла закон о социальных гарантиях для иностранцев в ВСУ: что известно

Иллюстративное фото: иностранцам в ВСУ предоставят ряд гарантий и прав (ГУР МО)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла в целом законопроект относительно медицинского обеспечения и правового статуса для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ под №14052 опубликован на сайте парламента, его приняли 291 голосом "за". Законопроект обновляет правовое регулирование статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые подписали контракт на службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

На таких лиц частично распространяются социальные гарантии, возложенные на военнослужащих - граждан Украины. Что именно предусматривает документ:

  • Позволяет выдачу вида на жительство на срок действия контракта и три месяца после его завершения;
  • Определяет перечень документов для оформления, в том числе позволяет использовать просроченные документы, или требующие обмена - но только в случае невозможности обращения в государственные органы другой страны;
  • Устанавливает сроки для оформления удостоверений для лиц, заключивших контракт до вступления закона в силу;
  • Сокращает введение в действие изменений по реализации права на гражданство;
  • Ограничивает применение общего закона о социальной и правовой защите военнослужащих. Иностранцы и лица без гражданства будут иметь только гарантии денежного обеспечения, медицинской помощи и отпусков.

 

Напомним, что сегодня же парламент обязал министров отчитываться перед отставкой. За день до этого, 16 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.

А 15 декабря комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

Верховная радаВСУ