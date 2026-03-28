Верхівка айсберга: Зеленський зробив заяву про умову США щодо Донбасу

Україна отримає безпекові гарантії від США лише після завершення війни, що наразі пов'язано з виходом українських сил із території Донбасу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з пресою.
Коментуючи заяву держсекретаря США, який назвав "брехную" повідомлення, що Вашингтон вимагає від Києва виходу з Донбасу, президент зазначив, що відкрив лише малу частину закулісся переговорів.
"Знаєте, як кажуть, більша частина айсбергу не видна. То, повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто. Можна формулювати по-різному", - підкреслив глава держави.
Зеленський розповів, що Київ пропонував Вашингтону компромісний варіант - підписати гарантії безпеки ще до завершення війни.
Логіка полягала в тому, щоб підготувати документи заздалегідь, а Конгрес США міг би їх фіналізувати та проголосувати вже безпосередньо на етапі завершення конфлікту.
Проте американська сторона відхилила цю пропозицію, наполягаючи на тому, що і підписання, і надання гарантій можливе лише в момент повного припинення вогню.
"Я сказав, що вони діяти не будуть, боятись тут нема чого... Але тим не менш, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються", - пояснив президент.
На сьогодні ключовою умовою завершення війни для отримання американських гарантій залишається вихід українських сил з території Донбасу. Це пов'язано з ультимативною позицією РФ, яка вимагає контролю над Донецькою та Луганською областями.
"Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вже розкривав деталі жорсткої умови США, згідно з якою Україна має вивести війська з Донбасу для отримання безпекових гарантій. За словами президента, адміністрація Дональда Трампа наразі обирає стратегію посилення тиску саме на Київ.
Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" трактування Зеленського щодо ультиматуму про вихід із Донбасу в обмін на гарантії, заявивши, що Вашингтон мав на увазі інший підхід до завершення війни.
Крім того, президент допускав можливість того, що США можуть переспрямувати призначену Україні зброю на Близький Схід. Наразі таких сигналів не було, проте Зеленський назвав ключовий фактор, від якого залежатиме це рішення американської сторони.