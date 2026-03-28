Верхівка айсберга: Зеленський зробив заяву про умову США щодо Донбасу

"Верхівка айсберга" у переговорах

Коментуючи заяву держсекретаря США, який назвав "брехную" повідомлення, що Вашингтон вимагає від Києва виходу з Донбасу, президент зазначив, що відкрив лише малу частину закулісся переговорів.

"Знаєте, як кажуть, більша частина айсбергу не видна. То, повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто. Можна формулювати по-різному", - підкреслив глава держави.

Пропозиція України та відмова США

Зеленський розповів, що Київ пропонував Вашингтону компромісний варіант - підписати гарантії безпеки ще до завершення війни.

Логіка полягала в тому, щоб підготувати документи заздалегідь, а Конгрес США міг би їх фіналізувати та проголосувати вже безпосередньо на етапі завершення конфлікту.

Проте американська сторона відхилила цю пропозицію, наполягаючи на тому, що і підписання, і надання гарантій можливе лише в момент повного припинення вогню.

"Я сказав, що вони діяти не будуть, боятись тут нема чого... Але тим не менш, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються", - пояснив президент.

Умова виходу з Донбасу

На сьогодні ключовою умовою завершення війни для отримання американських гарантій залишається вихід українських сил з території Донбасу. Це пов'язано з ультимативною позицією РФ, яка вимагає контролю над Донецькою та Луганською областями.

"Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни", - резюмував Зеленський.