Чи відправлять США зброю для України на Близький Схід: Зеленський назвав ключовий фактор

Президент Володимир Зеленський допустив, що США можуть відправити зброю призначену для України - на Близький Схід. Це буде залежати від багатьох факторів, але є головний.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з пресою.

За словами глави держави, ключовим фактором цього рішення буде довготривалість війни на Близькому Сході.

"Що стосується перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів. Довготривалість війни, я думаю, буде рішучим фактором в такому питанні.", - сказав президент.

Зеленський висловив сподівання, що відповідних кроків не буде, і що пакети зброї для України не будуть переправлені на Близький Схід.

Також президент додав, що є розуміння, який об'єм зброї США застосовували у бойових діях, і що є у Ірану. Також є розуміння, що потрібно від росіян Ірану. Це у свою чергу, впливатиме на події в Україні та на Близькому Сході.

"Розуміємо, відповідно, тепер цю експертизу більш детально. Це для нас також важливо. Так. І розуміємо, в принципі, що потрібно від росіян Ірану також. Все це - речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході. Надіємось, що пакети не будуть переправлені. Сигналів не було", - резюмував він.