Чи відправлять США зброю для України на Близький Схід: Зеленський назвав ключовий фактор
Президент Володимир Зеленський допустив, що США можуть відправити зброю призначену для України - на Близький Схід. Це буде залежати від багатьох факторів, але є головний.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з пресою.
За словами глави держави, ключовим фактором цього рішення буде довготривалість війни на Близькому Сході.
"Що стосується перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів. Довготривалість війни, я думаю, буде рішучим фактором в такому питанні.", - сказав президент.
Зеленський висловив сподівання, що відповідних кроків не буде, і що пакети зброї для України не будуть переправлені на Близький Схід.
Також президент додав, що є розуміння, який об'єм зброї США застосовували у бойових діях, і що є у Ірану. Також є розуміння, що потрібно від росіян Ірану. Це у свою чергу, впливатиме на події в Україні та на Близькому Сході.
"Розуміємо, відповідно, тепер цю експертизу більш детально. Це для нас також важливо. Так. І розуміємо, в принципі, що потрібно від росіян Ірану також. Все це - речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході. Надіємось, що пакети не будуть переправлені. Сигналів не було", - резюмував він.
Передача зброї для України на Близький Схід
Нагадаємо, днями The Washington Post, посилаючись на свої джерела, повідомила, що США розглядають можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, яка була призначена для України.
Через добу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що поки такого не сталося, але він не виключив, що такий крок можливий.
При цьому у президента США Дональда Трампа теж запитали, чи є правдою така інформація в ЗМІ, на що той відповів, що Вашингтон "робить це постійно".