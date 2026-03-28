Верхушка айсберга: Зеленский сделал заявление об условии США по Донбассу

Украина получит гарантии безопасности от США только после завершения войны, что сейчас связано с выходом украинских сил с территории Донбасса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения с прессой.
Комментируя заявление госсекретаря США, назвавшего "ложью" сообщения о том, что Вашингтон требует от Киева выхода из Донбасса, президент отметил, что раскрыл лишь небольшую часть закулисных подробностей переговоров.
"Знаете, как говорят, большая часть айсберга не видна. То, поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно. Можно формулировать по-разному", - подчеркнул глава государства.
Зеленский рассказал, что Киев предлагал Вашингтону компромиссный вариант - подписать гарантии безопасности еще до завершения войны.
Логика заключалась в том, чтобы подготовить документы заранее, а Конгресс США мог бы их финализировать и проголосовать уже непосредственно на этапе завершения конфликта.
Однако американская сторона отклонила это предложение, настаивая на том, что и подписание, и предоставление гарантий возможно только в момент полного прекращения огня.
"Я сказал, что они действовать не будут, бояться здесь нечего... Но тем не менее, нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются", - пояснил президент.
На сегодня ключевым условием завершения войны для получения американских гарантий остается выход украинских сил с территории Донбасса. Это связано с ультимативной позицией РФ, которая требует контроля над Донецкой и Луганской областями.
"Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие на сегодня окончания войны", - резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уже раскрывал детали жесткого условия США, согласно которому Украина должна вывести войска с Донбасса для получения гарантий безопасности. По словам президента, администрация Дональда Трампа пока выбирает стратегию усиления давления именно на Киев.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" трактовку Зеленского относительно ультиматума о выходе из Донбасса в обмен на гарантии, заявив, что Вашингтон имел в виду другой подход к завершению войны.
Кроме того, президент допускал возможность того, что США могут перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток. Пока таких сигналов не было, однако Зеленский назвал ключевой фактор, от которого будет зависеть это решение американской стороны.