Вереснева спека в Україні? Де завтра буде понад 30 градусів

Впродовж завтрашнього дня - середи, 3 вересня - погода в Україні очікується здебільшого тепла, суха та сонячна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра навколо України - на захід та на схід від нашої країни - "гулятимуть" вологі атмосферні фронти.
Тим часом Україна, як і зараз, належатиме 3 вересня області високого атмосферного тиску - антициклону.
"Ось на карті погляньте, як таким широким язиком поширюється суха повітряна маса", - зауважила Діденко й опублікувала відповідну ілюстрацію.
"Тому завтра, 3-го вересня, повсюди в Україні очікується суха сонячна погода", - додала синоптик.
Діденко повідомила, що завтра вдень найвища температура повітря (в межах +29+33°C) передбачається:
Дещо прохолодніше (+24+29°C) погода очікується:
Найбільш свіжим (+22+25°C) повітря буде:
"У Києві в середу буде багато сонця, багато сухої погоди, листочки бідні аж скручуються в парку без дощу. Протягом дня завтра до +24+26 градусів", - розповіла синоптик.
Тим часом в нічні години температура повітря в Україні буде "комфортною" - від 13 до 17 градусів за Цельсієм.
"Дуже суха погода й надалі триватиме. Дощів або нема, або не багато. Сонце припікатиме. Лише вночі буде зрозуміло, що осінь вже прийшла. Молоде бабине літо якесь ніби й не бабине, гаряче і яскраве", - підсумувала фахівець.
В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що впродовж наступної доби (3 вересня) погода по країні в цілому буде малохмарною, без опадів.
Тим часом мінлива хмарність, а місцями - навіть короткочасний дощі та гроза - ймовірні:
Вітер - переважно північно-східний (на заході країни - південно-східний), 3-8 м/с.
Температура повітря вночі:
Вдень найтепліше, згідно з прогнозом УкрГМЦ, у південній частині України - 27-32°C. Тим часом найпрохолодніше - на північному сході - 21-26°C.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула при цьому +2°С.
Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).
Тим часом в гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.
